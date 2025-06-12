Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Koruma Projesi

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Eskişehir Valiliği'nin başlattığı proje sayesinde, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 133 çocuk okula kazandırıldı. Valilik, çocukların korunması için sağlık taramaları uygularken, ailelere de destek sağlıyor.

Eskişehir Valiliğince başlatılan "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Projesi" kapsamında 133 çocuk okullarına kavuştu.

Valilikçe 1 Kasım 2023'te yayımlanan genelge doğrultusunda çocukların sokaklardan uzak tutulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Sokakta çalıştırıldığı, dilendirildiği ya da dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kaldığı tespit edilen çocuklar, sağlık taramasından geçirilip gerekli görüldüğü hallerde koruma altına alınıyor. Çocuklar, daha sonra yaşları ve eğitim durumlarına göre okula kazandırılıyor.

İsteyen çocuklar ile annelerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyelerinde çeşitli kurslar veriliyor. Ayrıca, çocukların aileleri Müftülükçe bilgilendirilip ekonomik yardım da uygulanabiliyor.

Genelge çerçevesinde son 2 yılda söz konusu durumlara maruz kaldığı belirlenen 133 çocuk, gerekli prosedürlerin uygulanmasının ardından okullarına kavuşturuldu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, kurum olarak çocuklara büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu nedenle çocukların sokaklarda dilendirilmesini ya da çalıştırılmasını yasakladıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu durumu tespit ettiğimizde ilk olarak aileye uyarıda bulunup çocuğu teslim ediyoruz. Tekrarı söz konusu olduğunda aileye idari para cezası uyguluyoruz ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Temel amacımız, çocuklarımızın sokakların risklerinden uzak kalmalarını sağlamak ve onların herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmalarının önüne geçmek."

Vali Aksoy, çalışmalar çerçevesinde kentte son 2 yılda sokakta çalıştırılan, dilendirilen ya da dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalmış 224 çocuğun tespit edildiğini dile getirdi.

Bu çocukların 133'ünün okula kazandırıldığını belirten Aksoy, "Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde çocuklarımız var. Bunun dışında çocuklarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Aşılarının tamamlanıp tamamlanmadığından, herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığına varıncaya kadar birçok konuda incelemede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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