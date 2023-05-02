Eskişehir'de sokak ortasında öldürülen Melih Kestel davasında karar çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geçen yıl sokak ortasında öldürülen Melih Kestel davasında 4 sanıktan 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanık ise 13 yıl hapis cezası aldı.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Melih Kestel'in (31) sokak ortasında öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3'ü müebbet, diğer ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesinde Gül Hanım Taş, geçen yıl ağustos ayında cinsel ilişki için anlaştığı 3 kişiyle Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'ndeki bir aparta gitti. İddiaya göre, 3 kişi Gül Hanım Taş'ı darbetti. Aynı sokakta apart işleten Melih Kestel, sesleri duyup gelerek Taş'ı aparttan çıkardı. Bu sırada Gül Hanım Taş, telefonla aradığı Hacı Mustafa Bozkurt'a 3 kişinin kendisini darbettiğini söyledi. Hacı Mustafa Bozkurt, Emre Demirtepe ve Mert Gürses ile birlikte otomobille apartın önüne geldi. Otomobilden inen Bozkurt ve 2 arkadaşı, Gül Hanım Taş'ı dövdüğünü sandıkları Melih Kestel'e saldırdı. Çıkan arbedede Bozkurt, Melih Kestel'i göğsünden bıçakladı. Cinayet şüphelisi Hacı Mustafa Bozkurt ile Gül Hanım Taş, Emre Demirtepe ve Mert Gürses otomobille kaçtı.

Savunmaların ardından mahkeme, Hacı Mustafa Bozkurt'u öldüren Kestel ile öldürme eylemine iştirak ettikleri gerekçesiyle Emre Demirtepe ile Gül Hanım Taş'a müebbet hapis cezası verdi. Sanık Mert Gürses ise kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.