Eskişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Eskişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de, konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli 4 çocuk tedavi altına alındı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli 4 çocuk tedavi altına alındı.

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki mevsimlik işçi çadırlarında kalan Fehed El Sekran (13), Mustafa Alsama (10), Ahmet Alsama (7) Salih Alsama (6) rahatsızlandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen çocuklar, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Tepebaşı, Suriyeli, işçi, Güncel, Haberler

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