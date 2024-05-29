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Eskişehir'de site şantiyesinde çıkan kavgada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde site şantiyesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki güvenlik görevlisinden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde site şantiyesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki güvenlik görevlisinden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki inşaat alanında aralarında husumet bulunan güvenlik görevlileri Bedri Ergün ile F.B. arasında küfürleşme üzerine çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan Ergün, tedavisi için kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı F.B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen F.B'nin işlemleri sürüyor.

İkili arasında şantiyede başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanındaki bıçakla Bedri Ergün'ü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan F.B, arbede sırasında elinden bıçakla yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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