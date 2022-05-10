Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir simit fırınına ait tepsileri çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir simit fırınına ait tepsileri çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Çankaya Mahallesi'nde, arka kapısı zorlanarak içeri girilen fırından 600 bin lira değerindeki 200 tepsi çalındı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından şüpheli Hamdi K'yi Ihlamurkent Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde tepsileri hurdacı S.C'ye 13 bin liraya sattığını söylemesi üzerine bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hamdi K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Çankaya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title