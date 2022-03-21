ESKİŞEHİR'DE SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 2 YARALI - Haberler

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ESKİŞEHİR'DE SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesindeki Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir araç kiralama şirketine otomobille gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 şüpheli, işyerindeki Sefa B. ve Abdullah K. tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Sefa B. başına aldığı sopa darbesiyle, Abdullah K. ise bacağından silahla vurularak yaralandı. Üç şüpheli ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralı Sefa B. olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ayağından silahla yaralanan Abdullah K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında oto kiralama şirketi önünde park halinde bulunan 34 DIL 669 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için araştırma başlattı.

ESKİŞEHİR'DE SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 2 YARALI

ESKİŞEHİR'DE SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 2 YARALI

ESKİŞEHİR'DE SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 2 YARALI

ESKİŞEHİR'DE SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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