Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında şüpheli E.G. üzerindeki tabancayla ateş ederek S.K'yi bacağından yaralandı.

Kavga, bölgede bulunan ve emekli polis memuru olduğu öne sürülen bir kişinin tabancayla havaya ateş etmesiyle sona erdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli E.G, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.K. ise sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kavga anı, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, kavgaya karışan başka bir kişinin, bölgedeki bir iş yerinin önünden aldığı mutfak tüpüyle karşısındaki kişiye vurmaya çalıştığı görülüyor.