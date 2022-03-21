Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de silah ve sopanın kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silah ve sopanın kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa B. başına aldığı sopa darbesiyle, Abdullah K. ise bacağından silahla vurularak yaralandı.

Sefa B, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Abdullah K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Atatürk Caddesi, Eskişehir, Silah, Güncel, Haberler

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