Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de 4 ay önce bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Can Temelli'nin (26) öldürülmesne ilişkin katil zanlısı Sercan İ. ve arkadaşları hakkında iddianame hazırlanarak 5'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İddianamede katil zanlısı Sercan İ. için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, Olgun Y. hakkında "yardım etme" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, Yasin Y. ile Önder Ş. hakkında ise "suçluyu kayırma" iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Sercan İ. ve Önder Ş, tutuksuz yargılanan Olgun Y, Yasin Y, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan Sercan İ, silahın kendiliğinden ateş aldığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Ben istemeden bir insanın ölümüne sebep olduğum için çok üzgünüm. Keşke beni takip etmeselerdi. Bana hakaret edip, tehdit etmeselerdi. Olay gecesi çiğ köfteciye girdim ve maske istedim. Olmadığını söyledi. Dükkandan çıkarken 'gıda işletmelerinde maske yok' diye söylendim. Sonra taksiye bindik. Işıklarda durduğumda maktul olduğunu tahmin ettiğim kişi motosikletle aracın yanında durdu. Ne oldu diye sordum. O da küfür ederek 'aşağı in göstereyim' dedi. Daha önce aynı saatlerde planlı şekilde vurulduğum için aynı kişilerin geldiğini sandım. Araçtan indim. Kaçsınlar diye silahımı doğrulttum. 1 kişi motosikletle uzaklaştı. Maktul bana 'tekrar görüşeceğiz' deyince tekrar silahı doğrulttum. Silah kendiliğinden ateş aldı. Şahıs yürüyerek gidince yaralandığını düşünmedim. Taksiye binip uzaklaştım."

Sanık Önder Ş. ise olay yerinde olmadığını belirterek, "Olay günü ben zaten yoktum. Sercan beni olaydan 18-19 saat sonra aradı. Hasımları olduğunu söyleyince bizim eve gittik. Evde çay içerken Sercan birden kalktı ve çıkıp geleceğini söyledi. Ben peşinden apartmanın kapısını açtığımda polisler geldi. Polisler bana Sercan'ın nerede olduğunu sorunca tanımadığımı söyledim. Çünkü ne olduğunu ve ne yaptığını bilmiyordum. Sonra, Sercan adam vurdu dediler. Beni polis aracına aldıklarında benim evimde olduğunu ancak çıktığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Sercan İ'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Önder Ş'nin ise tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesini uyandıran somut olgular bulunmaması nedeniyle tahliyesine hükmedildi.

Sanıklar Yasin Y. ve Olgun Y'nin tutuksuz yargılanmalarının devamına karar veren heyet duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Olay

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 Ocak'ta İbrahim Can Temelli (26) ile Sercan İ. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sercan İ, tabancayla Temelli'yi yaraladıktan sonra kaçmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Temelli müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Sercan İ, Önder Ş, Olgun Y. ve Yasin Y, yakalanmıştı.