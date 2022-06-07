Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Mete A. ile boşandığı Mervegül D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mete A, tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S'yi bacaklarından yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Mervegül D'nin avukat olduğu öğrenildi.

Zanlı gözaltına alındı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

alışveriş Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title