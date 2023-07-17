Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonucu Ölüm

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Muttalip Mahallesi'ndeki bir kahve önünde çıkan tartışma sonucu Vedat A. tarafından vurulan Selahattin Y. kurtarılamadı. Şüpheliler olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı.