Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonucu 3 Sanığa Hapis Cezası

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 akrabasını öldürdükleri ve 1 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanık, 2'şer kez müebbet ve 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de çıkan kavgada akrabası olan 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan baba ve 2 oğlu, 2'şer kez müebbet ve 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimi yıl Eylül ayında Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta meydana gelen olayda, Volkan Şenel (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları İsmail A. (51) ve oğulları Beytocan A. (21), Muharrem Baran A. (23) arasında kavga çıktı. Kavgada esnasında Beytocan A., olay yerine geldiği 26 AFM 477 plakalı otomobilden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı kişilere ateş etti. Olayda ağır yaralanan Volkan Şenel ve Polat Gezgin, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araçla kaçan şüpheliler, 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi'nin ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Beytocan A., Muharrem Baran A. ve babaları İsmail A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Beytocan A. ile kardeşi Muharrem Baran A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklandıktan sonra geçirdiği sağlık problemi nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babaları İsmail A. ise duruşmaya katılmadı.

Karardan önce mahkeme heyeti tarafından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Beytocan A., "Çok pişmanım. Başka söyleyebileceğim bir şey yok" dedi. Muharrem Baran A. ise son sözlerinde, "Allah hakimlerimizi savcılarımızı başımızdan eksik etmesin. Söylemek istediğim bir şey yok. Beraatımı isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Beytocan A., kardeşi Muharrem Baran A. ve babaları İsmail A. hakkında, maktuller Polat Gezgin ile Volkan Şener'i 'kasten öldürmek' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklar, olayda yaralanan Erhan Ş'yi de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırıldı. - ESKİŞEHİR