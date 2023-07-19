Eskişehir'de Silahlı Kavga Davası Sürüyor

Eskişehir'de yaşanan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada adli tıp raporu okundu ve güvenlik kamerası kayıtları izlendi. Sanıkların savunmaları alındı ve mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eskişehir'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanması sürdü.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına İbrahim Can Temelli'yi "kasten öldürmek" suçundan tutuklu sanık Sercan İ, "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Yasin Y. ve "yardım etme" suçundan tutuksuz yargılanan Olgun Y. ile taraf avukatları katıldı. "Suçluyu kayırma" suçundan önceki celse tahliye edilen sanık Önder Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede, İbrahim Can Temelli'nin ölüm sebebinin ateşli silah yaralanmasıyla sabit olduğuna ilişkin adli tıp raporu okundu. Duruşmada, adli emanette bulunan olay anına ilişkin MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları izlendi. Görüntü izlemesinde, olay esnasında sanık Sercan İ'nin maktul İbrahim Can Temelli'ye 3 el ateş ettiği görüldü.

Hayatını kaybeden İbrahim Can Temelli'nin polis olan babası Hasan Temelli, mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"Ben de konuyu kendimce araştırdım. Sanık Sercan oğlumun çalıştığı iş yerine geliyor. Çalışan da maske olmadığını söylüyor. Zaten o dönemde dışarıda maske takma zorunluluğu yoktu, sadece hastanelerde vardı. Sanık Sercan'ın amacı Atatürk Caddesi'nden dönüp ileride bulunan taksi durağının olduğu bölgedeki bir kulübün sahiplerine ateş etmek. Oraya gidip maske de takarak tanınmadan onlara ateş edecekmiş. Zaten görüntülerde görünüyor. Oğlum taksiciyle görüşüyor. Sanıkla herhangi bir tartışmaları olmamış. Taksici de zaten geçen celse oğlumun sanığa 'abi ben polis çocuğuyum yapma' dediğini, buna rağmen sanığın ateş ettiğini söyledi. Görüntülerde de 3 el ateş ettiği görülüyor. Sanık bir el olduğunu iddia ediyordu. Zaten sanığın suç dosyası kabarık."

Savunmasında üzgün olduğunu söyleyen sanık Sercan İ. ise "Olay tarihinde annem kanser hastasıydı. Bu nedenle maske takmaya özen gösteriyordum. Tek amacım eve gitmekti. Bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmiyorum. Böyle bir olay olduğu için üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Sercan İ'nin tutukluluk halinin ve diğer sanıkların adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

Olay

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 Ocakta İbrahim Can Temelli (26) ile Sercan İ. (30) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sercan İ, tabancayla Temelli'yi yaraladıktan sonra kaçmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Temelli müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Sercan İ, Önder Ş, Olgun Y. ve Yasin Y. yakalanmıştı.