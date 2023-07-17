Eskişehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü, Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürüldüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Muttalip Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çıkan tartışma sonucu Vedat A., Selahattin Y.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Selahattin Y. hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler Vedat A. ve Osman A. polis tarafından yakalandı. Vedat A. tutuklanırken, Osman A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.