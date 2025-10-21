Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Sütlüce Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, geçen cuma günü pazarcılık yapan F.S'nin (53) silahlı kavgada tabancayla ayağından vurulmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin A.Y. ve O.B, olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada yaralı F.S'nni Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.