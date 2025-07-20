Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, alacak nedeniyle husumet bulunan iki kardeş arasında çatışma yaşandı. Bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alanönü Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki parkta, G.O, alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan eşinin erkek kardeşi E.A'yı tabancayla bacağından yaraladı.

Olayın ardından G.O'nun motosikletle bölgeden uzaklaştığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan G.O, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek bir süre sonra yeniden döndüğü olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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