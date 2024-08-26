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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile Yunus D. (24) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanındaki tabancayla Yunus D'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Yunus D, ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tepebaşı 3-sayfa Kavga Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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