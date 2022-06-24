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Eskişehir'de silahla vurulan kadın yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de silahla vurulan kadın yaralandı

Eskişehir'de bir kadın, tartışma sırasında silahla vurularak yaralandı.

Eskişehir'de bir kadın, tartışma sırasında silahla vurularak yaralandı.

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde Sema M. (40) ile üvey oğlu olduğu belirtilen Abdullah T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah T'nin, yanında taşıdığı tabancayla Sema M'ye ateş ederek kaçtığı öne sürüldü.

Bacağından yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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