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Eskişehir'de Silahla Havaya Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri, bir düğün merasimine katılan Ö.E'nin silahla havaya ateş ettiğini fark etti. Polis ekiplerini görünce olay yerinden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.E'nin üzerinde bir tabanca ile iki fişek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de silahla havaya rastgele ateş ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri, bir düğün merasimine katılan Ö.E'nin silahla havaya ateş ettiğini fark etti.

Polis ekiplerini görünce olay yerinden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.E'nin üzerinde bir tabanca ile iki fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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