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Eskişehir'de silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız silah ve mühimmatlarını satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 47 tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 36 tabanca fişeği, av tüfeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız silah ve mühimmatlarını satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, patlayıcı madde arama ve narkotik köpek unsurlarıyla şüphelilerin evlerinde ve aracında yaptıkları aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 47 tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 36 tabanca fişeği, av tüfeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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