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Eskişehir'de silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

2 Aralık 2023 17:56 Son Güncelleme: 17:58 Abone Ol

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız silah ve mühimmatlarını satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 47 tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 36 tabanca fişeği, av tüfeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.