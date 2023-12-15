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Eskişehir'de Silah ve Kaçak Sigara Operasyonu

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Eskişehir'de yapılan operasyonlarda silah ve kaçak sigara ele geçirilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma timleri, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de, jandarma timlerince yapılan çalışmalarda evlerinde ve araçlarında silah ele geçirilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, halkın huzur ve güven ortamında hayatını devam ettirmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6 olaya müdahale edilen çalışmalarda, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 5 şarjör ile 298 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 bin 777 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir'de, jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 777 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timleri, Tepebaşı ilçesinde 2 şüphelinin ellerindeki kaçak sigaraları satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, yakalanan 2 şüphelinin araçlarında yapılan aramada çeşitli markalardan 2 bin 777 paket kaçak sigara bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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