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Eskişehir'de Silah ve Kaçak Sigara Operasyonu

15 Aralık 2023 10:43 Güncelleme: 10:44 Abone Ol

Eskişehir'de yapılan operasyonlarda silah ve kaçak sigara ele geçirilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma timleri, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için çalışma başlattı.