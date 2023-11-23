Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evini silah atölyesine çeviren bir şahsa ait çok sayıda tabanca, tüfek, silah parçaları ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı ve işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de silah atölyesi operasyonu: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda evini silah atölyesine çeviren şahsa ait çok sayıda tabanca, tüfek, silah parçaları ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 'Silah Ticareti'ne yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden birinin evini silah atölyesine dönüştürdüğü tespit edildi. Operasyon çerçevesinde şahsın evinde yapılan aramada; 26 ruhsatsız tabanca,2 pompalı tüfek, 134 değişik çap ve markalarda fişek, 6 dolu kartuş, 46 şarjör, 24 silah sürgüsü, 15 silah gövdesi, 10 tabanca namlusu, 7 icra yayı, 8 matkap ucu, 1 pafta takımı, 1 taşlama motoru, 1 şarjlı matkap, 2 hassas terazi ve 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR