Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar, zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, kent merkezinde "mammatus" bulutlarının oluştuğu gözlendi.