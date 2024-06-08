Eskişehir'de Şiddetli Yağış ve Dolu
Eskişehir'de sağanak yağış ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Trafik polisleri uyarıda bulundu.
Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar, zor anlar yaşadı.
Trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ayrıca, kent merkezinde "mammatus" bulutlarının oluştuğu gözlendi.