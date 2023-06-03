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Eskişehir'de Şiddetli Yağış Etkili Oldu

Eskişehir'de Şiddetli Yağış Etkili Oldu

Güncel Haberler

Eskişehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte gece yarısından itibaren başlayan gök gürültülü sağanak aralıklarla devam etti. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Araç sürücüleri ise trafikte aksamalara yol açan sağanak sırasında ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri trafikteki aksamalara müdahalede bulundu.

Eskişehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte gece yarısından itibaren başlayan gök gürültülü sağanak aralıklarla devam etti.

Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Araç sürücüleri ise trafikte aksamalara yol açan sağanak sırasında ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri trafikteki aksamalara müdahalede bulundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Eskişehir Tragger Güncel Haberler

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