Eskişehir'de Şiddetli Rüzgar Sonucu Devrilen Ağaç Kaldırıldı
Eskişehir'de Tepebaşı ilçesindeki bir parkta bulunan ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Belediye ekipleri tarafından kaldırılan ağaç, hasara neden olmadı.
Eskişehir'de, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.
Tepebaşı ilçesindeki Kızılcıklı Mahmut Pehlivan ile İsmet İnönü-1 caddelerinin kesişiminde bulunan parktaki ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Hasara neden olmayan olayın ardından bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağacı parçalara bölerek parktan kaldırdı.