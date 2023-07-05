Eskişehir'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi Bahadır Caddesi ile Şirintepe Alınca Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıyor. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla kentin çeşitli noktalarında konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Bahadır Caddesi ile Şirintepe Alınca Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Sorunsuz bir üstyapı için yol-yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ertuğrulgazi ve Şirintepe mahallelerinde yapılan çalışma ile bölgede konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Bahadır Caddesi'nde Tepebaşı Belediyesi'nin frezeleme çalışmasını tamamlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt serimi yaptı. Asfalt çalışmasının kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölgede araç ve yaya trafiği daha güvenli hale gelecek. Ekipler ayrıca Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde de sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.