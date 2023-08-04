Eskişehir'de Sezer Keklikci'nin Ölümüyle İlgili Tutuklama

Eskişehir'de 35 yaşındaki Sezer Keklikci'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan üvey kardeşi ve üvey babası tutuklandı.

Eskişehir'de 35 yaşındaki Sezer Keklikci'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan üvey kardeşi ve üvey babası tutuklandı.

Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 3 çocuk babası Sezer Keklikci, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu üvey kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda Sezer Keklikci'nin üvey kardeşi Caner Ç., üvey babası Necmi Ç. ve annesi Necla Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Caner Ç. 'Kasten Öldürme' suçundan, Necmi Ç. ise 'Azmettirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sezer Keklikci'nin annesi Necla Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR