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Eskişehir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı, Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı, Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilden atlayan sürücü Fatih Y. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesi yok.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, seyir halinde yanmaya başlayan otomobilden yola atlayan sürücü yaralandı.

Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde Fatih Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Seyir halindeki otomobilden atlayan Fatih Y. yaralandı. Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, refüje çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Fatih Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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