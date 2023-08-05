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Eskişehir'de Servis Aracının Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de servis aracının altında kalan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan yol kesişimine kontrolsüz giren motosiklet ve servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, minibüsün altına girdi. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de servis aracının altında kalan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan yol kesişimine kontrolsüz giren motosiklet ve servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, minibüsün altına girdi. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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