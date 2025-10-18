Haberler

Eskişehir'de Semt Pazarında Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Eskişehir'de Semt Pazarında Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir semt pazarında meydana gelen silahlı kavgada F.S. adlı bir pazarcı, tartıştığı kişi tarafından bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Sütlüce Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, pazarcılık yapan F.S. (53) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından şüpheli, yanındaki tabancayla ateş ettiği F.S'yi bacağından yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

F.S, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
