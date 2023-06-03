Eskişehir'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, sağanak sonrası oluşan sel etkisini yitirdi. İlçenin 5 mahallesinde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Sel sularının en etkili olduğu Çatören Mahallesi'nin muhtarı Cengiz Gül, 3 evle bazı ahırların yıkıldığını söyleyerek, "Tarım arazilerimiz, duvarlarımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet büyüklerimiz yanımızda. Geceden beri ekipleriyle buradalar" dedi.

Seyitgazi ilçesinde, 2 gün aralıklarla etkili olan sağanak, dün Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar ve Şükranlı kırsal mahallelerde sele neden oldu. Meteoroloji verilerine göre 2 günde metrekareye 77 kilogram yağış düşen ilçede, sel sularının çekilmesinin ardından altyapı onarım ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ile Devlet Su İşleri, Karayolları Şube Şefliği ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (OEDAŞ) bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sel nedeniyle tıkanan dere yatakları iş makineleriyle temizlenirken, selin hasar verdiği ve trafiğe kapanan Seyitgazi-Yazılıkaya yolunda da onarım çalışmaları devam ediyor.