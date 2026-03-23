Eskişehir'de şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma mensubu 54 şehit ailesi ve 41 gaziyi evlerinde ziyarette bulundu.

Müsait olmayan 22 şehit ailesi ile 16 gazi ise telefonla arandı.

Öte yandan, kentteki mezarlık ve şehitlikleri ziyarete gelen şehit ailelerine jandarma personelince refakat edildi, talep edenlere ulaşım için servis hizmeti sağlandı.