Eskişehir'de şehidin anısına yapılan çeşme Valilik tarafından yenilendi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca anısına yaptırılan çeşme, Eskişehir Valiliğince onarıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca anısına yaptırılan çeşme, Eskişehir Valiliğince onarıldı.

Van'da 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına Sarıcakaya Caddesi yaptırılan çeşmede bulunan şehidin fotoğrafı ve Türk bayrağının sökülmesi üzerine harekete geçildi.

Eskişehir Valiliğinin talimatı üzerine yetkililer, çeşmenin üzerine şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın fotoğrafı ile Türk bayrağını yeniden yapıştırdı.

Onarım sırasında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
