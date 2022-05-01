ESKİŞEHİR'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi, araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Yakup Pınar (28) yönetimindeki 26 ACA 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilden fırlayan sürücü Yakup Pınar ile Cemile Kayırsı'nın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. Pınar ve Kayırsı'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel