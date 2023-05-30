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Eskişehir'de Şantiyeden Kablo Çalma Olayında 3 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de Şantiyeden Kablo Çalma Olayında 3 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de bir şantiyeden 50 bin TL değerindeki 650 metre kablo çaldığı tespit edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken, ele geçirilen çalıntı malzeme sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir şantiyeden 50 bin TL değerindeki 650 metre kablo çaldığı tespit edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken, ele geçirilen çalıntı malzeme sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçesi Sakarıılıca Mahallesi Kaplıcalar Mevkii'nde faaliyet gösteren bir şantiyeden piyasa değeri 50 bin TL olan 650 metre kablo çalındı. Hırsızlık olayının ardından Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, operasyon düzenlendi. Operasyonda, çalınan 650 metre kablo ve olayda kullanılan araç ele geçirilirken, şüpheli 3 şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile çalıntı kablo sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise 'İşyerinden Hırsızlık' suçu çerçevesinde tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mihalgazi Eskişehir Güncel Haberler

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