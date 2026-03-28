Eskişehir'de şantajla "nitelikli yağma" yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de şantaj yoluyla nitelikli yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda 188 bin lira, 15 altın ve dijital materyaller ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şantajla "nitelikli yağma" suçunu işledikleri belirlenen 4 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis, düzenlediği operasyonda S.K, İ.Ö, T.B. ve İ.B'yi yakaladı.

Yapılan aramalarda 188 bin 95 lira, 15 altın, 2 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
