Eskişehir'de Sanal Devriye Operasyonu: 1640 İnternet Sitesine İşlem Yapıldı

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sanal devriye operasyonunda, yılın ilk 10 aylık döneminde suç unsuru içeren 1640 internet sitesine işlem yapıldığı açıklandı. Operasyon kapsamında ayrıca 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen sanal devriyelerde bin 640 internet sitesi erişime kapatılırken, farklı olay ve suçlardan 105 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasında sanal devriye faaliyetleri yürütüldü. Yürütülen açık kaynak araştırma faaliyetleri çerçevesinde 14 bin 562 sosyal medya/URL adresinde kontroller yapıldı. Araştırma sonucunda yurtdışı üzerinden yayın yapan 776 yasa dışı bahis sitesi, 661 müstehcen içeriğe sahip site, 203 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site olmak üzere toplam bin 640 internet sitesinin erişime engellenmesine yönelik işlem yapıldı.

İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar çerçevesinde, başta 'Terör Örgütü Propagandası, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' gibi suçları işlediği tespit edilen 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, 2023 yılında meydana gelen 'Faili Meçhul Siber Olayların Aydınlatılması' çerçevesinde 19 nitelikli dolandırıcılık, 1 bilişim sistemine girme, 1 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu 21 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 58 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR