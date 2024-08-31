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Eskişehir'de Samanlıkta Çıkan Yangın Ev ve Ahıra Sıçradı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ev ve ahıra sıçradı. Yangında evin giriş bölümü, ahır, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde samanlıkta çıkan ve kısa sürede büyüyerek bir evle ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saman balyalarının tutulmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevler, bahçedeki bir evle ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında, evin giriş bölümü, ahır, samanlık ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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