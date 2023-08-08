Eskişehir'de Saman Balyası Üretimi Arttı

Eskişehir'de yoğun yağışlar sonucu çiftçiler kıraç arazilerde dahi dönümden 10 adet saman balyası elde etti. Saman balyası adetinin basım maliyeti ise ortalama 15 lira.

Eskişehir'de saman balyasının adeti 15 liradan basılırken, çiftçiler kıraç arazilerde dahi dönümden 10 adet balya elde etti.

Eskişehir'de yoğun geçen yağmur sezonu hasat döneminde verime olumlu düzeyde yansıdı. Arpa ve buğday gibi hububatlarını biçen çiftçiler şimdilerde de samanları taşımaya başladı. Ortalama 35 kilogramağırlığında balya olarak basılan samanlar sıcak havaya rağmen römorklara yüklenerek taşınıyor. Çiftçilerin zaman zaman 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarındaki balya mesaisi, 1 ay süreceği öngörülüyor. Yağışlardan dolayı artan verim saman miktarına da olumlu yansıdı. Kıraç tarım arazilerinde dönümde ortalama 10 adet saman balyası çıkarken, sulak tarlalarda bu rakam 15'e kadar yükseliyor. Saman balyası adetinin basım maliyeti ise ortalama 15 lira. - ESKİŞEHİR