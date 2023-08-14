Eskişehir'de Saman Balyalarının Bulunduğu Tarlaya Sıçrayan Anız Yangını Söndürüldü
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Eskişehir'de anız yangını, saman balyalarının bulunduğu tarlaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Eskişehir'de saman balyalarının olduğu tarlaya sıçrayan anız yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Olay, Mahmudiye ilçesi ile Çifteler ilçesi arasında meydana geldi. İddialara göre, anızların yanması için yakılan ateş kontrolden çıkarak saman balyalarının bulunduğu tarlaya sıçradı. Hızla ilerleyen alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürülürken, büyük bir alan zarar gördü. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel