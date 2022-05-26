Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu - Haberler

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Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu

AA - Güncel
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

İlçede tarım işçisi olarak çalıştıkları öğrenilen Afganistan uyruklu Kadir Nasiri (19) ile Kerametullah Muradi (20), 2. Karaköprü mevkisinden nehre girdi.

Akarsu kenarında yürüyen bir kişi, su üstünde bir gencin hareketsiz olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Boğularak ölen gençlerin cansız bedenleri, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Çifteler Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Güncel

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