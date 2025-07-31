Eskişehir'de Sahte Kimlikle Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

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Eskişehir'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı belirlenen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetleri, mağdur emlakçının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ 3 AY SÜRMÜŞ

Avukat İsmail Doğancan Çıra, çetenin sahte kimlikle müvekkili olan emlakçıdan 10 milyon dolandırdığını söyledi. Şüphelilerin sahte kimlikle, banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptığını ifade eden Av. Çıra, "Satış işlemleri için gidilen Tapu Müdürlüğü'nde şüphelilerin sahte kimliklerinin çipi okunmadı. Durumdan şüphe eden müvekkilim sahte kimlikli satıcıyla beraber Nüfus Müdürlüğüne gidiyor. Burada parmak izi okutuluyor ve kimliğin sahte olduğu, sahte kimlikle banka hesabı açıldığı ortaya çıkıyor. Durum neticesinde müvekkiller 10 milyon lira dolandırıldılar. Durumu fark eder fark etmez Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, gerekli şikayette bulunduk. Yaklaşık 3 aylık süren çalışmanın ardından dolandırıcılık çetesi çökertildi" dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/Eskişehir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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