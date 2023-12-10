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Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 380 litre etil alkol, 74 litre sahte alkol ve 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce adresi belirlenen bir ev ve iş yerinde yapılan operasyonda, 380 litre etil alkol, 74 litre sahte alkol ve 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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