Eskişehir'de Sahte Dekontla 700 Bin TL Dolandırıcılık

Eskişehir'de internet üzerinden teknolojik ürünler almak vaadiyle sahte dekontla 25 kişiyi 700 bin lira dolandıran 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, internet üzerinden teknolojik ürün almak için satıcılarla iletişime geçen ve sahte dekont düzenleyerek 25 kişiyi yaklaşık 700 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B., N.A., O.T., A.A. ile A.K. isimli şüpheliler hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, A.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR