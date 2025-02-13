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Eskişehir'de Sahte Alkol Uygulaması: 164 İş Yeri Denetlendi

Eskişehir'de Sahte Alkol Uygulaması: 164 İş Yeri Denetlendi
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte alkol uygulamasında 164 iş yeri denetlendi, 40 litre etil alkol ele geçirildi ve aranan 11 kişi yakalandı.

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sahte alkol uygulamasında 164 iş yeri denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol uygulamasında tekel bayileri, bakkallar, büfeler ve içkili mekanlar olmak üzere 164 iş yerinde kontroller yapıldı.

1350 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakaladı ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Sahte alkollü içki üretmek amacıyla etil alkol bulundurduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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