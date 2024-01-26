Eskişehir'de sahipsiz kediye şiddet uygulayan şüpheliye ev hapsi cezası
Eskişehir'de sahipsiz bir kediyi paspas sopasıyla vurup öldürdüğü belirlenen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Olayın faili olduğu tespit edilen A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından A.Ç'ye ev hapsi cezası verildi.
Eskişehir'de sahipsiz bir kediyi paspas sopasıyla vurup öldürdüğü belirlenen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Odunpazarı ilçesinde sahipsiz kedinin öldürülmesiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayın faili olduğu tespit edilen A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç'ye çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.