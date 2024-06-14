Eskişehir'de Saha Uzantılı Masa Başı Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında "Saha Uzantılı Masa Başı Deprem Tatbikatı" yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen tatbikat, İl Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini artırmak, çalışma gruplarını hazır hale getirmek, müdahalede iyileştirilmesi gereken konuları tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi merkezli 6,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla ilgili 112 Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda yapılan tatbikata, İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu, 23 Afet Çalışma Grubu ve Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kullanıcısı katıldı.

Vali Aksoy, tatbikat sonrası çalışma gruplarını ziyaret ederek ekiplere teşekkürlerini iletti.