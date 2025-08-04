Eskişehir'de Sağlık Kontrolünden Firar Eden Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ağustos’ta sağlık kontrolü için hastaneden kaçan E.A., emniyet ekiplerinin operasyonu ile yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta sağlık kontrolü için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinden kaçan E.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A'nın saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü E.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Şimşek'in yüzünü güldüren grafik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.