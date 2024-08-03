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Eskişehir'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Eskişehir'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşün 38'incisini gerçekleştirdi. Yediler Parkı'ndan başlayan grup, Adalar mevkisine kadar kortej halinde ilerledi. Basın açıklamasında İsrail'in bölgedeki saldırıları ve küresel güçlerin tutumu eleştirildi.

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi düzenledikleri sessiz yürüyüşlerin 38'incisini gerçekleştirdi.

Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'ndan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde Adalar mevkisine kadar ilerledi.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Dr. Mehmet Başayiğit, geçen çarşamba İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin küresel protesto çağrısıyla dünyanın pek çok yerinde eylemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Başayiğit, "Siyonist zalimler, emzikli bebekten ak saçlıya kadar nefes alan her canlının katledilmesini kendilerine hak görmektedir. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler ise onları alkışlarla ülkelerinde ağırlamış, zulme açıktan destek vermiş, insan hakları ve medeniyet iddiaları konusundaki iki yüzlülüklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır." dedi.

Grup, dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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