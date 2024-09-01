Eskişehir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Tramvay da yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi.
ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, araçlar ile tramvay, göle dönen yolda ilerleyemedi.
Eskişehir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan tramvay, yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi. Tramvayın durması üzerine trafikte aksamalar yaşanırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin biriken suyu tahliye etme çalışmasına vatandaşlar da yardım etti.
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